Eine "komplett überarbeitete" Chemie ist die wichtigste Neuerung in der FUT von FIFA 23

Da es sich um den umsatzstärksten Aspekt der jährlichen Veröffentlichung handelt, der über die eigenen Verkäufe des Titels hinausgeht, und da der Modus bei weitem auch derjenige ist, in dem die Spieler die meiste Zeit verbringen, waren sowohl EA Sports als auch die Community bestrebt, mehr über FIFA Ultimate Team 23 zu teilen und mehr darüber zu erfahren. FUT 23 könnte ein eigenes Spiel für sich sein, da es viele Facetten und ineinander verwobene Systeme hat, und deshalb ist die heutige Enthüllung vielleicht das Wichtigste an FIFA 23 seit unserem Besuch bei EA Vancouver vor einem Monat.

Laut Associate Producer Azlan Mustapha und Line Producer Michael Barnucz bei der Veranstaltung in Kanada wird die "komplette Überholung" des Chemiesystems der Schlüssel zum Kaderaufbau in diesem Jahr sein. Da es viel flexibler und befähigender ist, möchte EA, dass die Spieler Teams durch "intuitivere Verknüpfung und authentischere Positionierung" erstellen, was "weniger bestrafend ist und mehr Abwechslung und Kreativität ermöglicht". In der immer kniffligen Balance zwischen Zugänglichkeit und Möglichkeiten gibt es jetzt keine Linien, keine Positionsverbindungen, um die Chemie zwischen den Athleten zu identifizieren. "Spieler können sich unabhängig von der Position über das gesamte Spielfeld verbinden", wie zum Beispiel das legendäre Duo in der Premier League Liverpools Flügelspieler.

Jetzt gibt es drei Level, um die Spielerchemie innerhalb eines Teams freizuschalten. Mit der Positionierung aus der Gleichung kommen jetzt Länder (neben der Nationalität), Ligen und Vereine zur Formel hinzu. Am wichtigsten ist auch, dass es "keine negativen Auswirkungen mehr für eine niedrige Chemie" geben wird, auch wenn ein Spieler offensichtlich aus der Position gebracht wird. Sie haben jetzt tatsächlich sekundäre Positionen, die auf ihrer realen Leistung basieren, und ein optimiertes Positionsänderungselement ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen auszuwählen. Denken Sie daran, dass Cancelo RB zu LB geht.

Darüber hinaus haben FUT-Symbole und -Helden immer die volle Chemie, wenn sie sich in der richtigen Position befinden, egal was passiert. Dies zählt als zwei Akteure in Richtung Nationenchemie. Was die Helden selbst betrifft, so waren Carvalho, Park Ji Sung und Yaya Toure die Stars der Ereignisse, ohne neue Icon-Ankündigungen für den Tag.

Abgesehen vom Chemie-Aspekt ist FUT Moments ein brandneuer Einzelspieler-Spielmodus in FIFA 23, der kurz, schnell und unterhaltsam mit Herausforderungen ist. Damit möchte EA sowohl neue als auch erfahrene Spieler ansprechen, da Momente innerhalb einer Kampagne gruppiert sind und sie zum Beispiel historische Momente (einige Minuten, um zu versuchen, das Spiel mit Mbappé zu zeichnen) oder geschicklichkeitsbasierte Herausforderungen (3 Mal passen, einen Volley erzielen) sein können. Sie können schnell neu gestartet werden und vergeben 1-3 Sterne, die dann in der Galerie eingelöst werden können. Die Produzenten sagten uns, dass diese "ungefähr wöchentlich aktualisiert" werden, wobei einige Herausforderungen für ein paar Tage kürzer und andere länger sein werden und die Sterne für später gespeichert werden.

Wie in den Bildern unten gezeigt, gibt es auch neues Leben im FUT-Stadion mit vielen Elementen "auf beiden Gens", neuer Beleuchtung, farbigen Lichtern, Tifos, animierten Bannern, thematischen Anzeigen (Halloween oder Dr. Jekyll und Mr. Hyde) und vielem mehr.

