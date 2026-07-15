Eine KI-generierte Odyssey-Adaption will es mit Christopher Nolans Epos aufnehmen

HQ

Keine Sorge, Kinder, wir haben The Odyssey zu Hause. Etwa zur gleichen Zeit wie Christopher Nolans bevorstehende Adaption des antiken griechischen Epos versucht ein KI-Filmstudio, seine Version von The Odyssey ebenfalls bekannt zu machen, da Fountain 0 und Regisseur Ash Koosha Odysseus: The Fall enthüllen.

Odysseus: The Fall wird an diesem Wochenende nicht in die Kinos gehen, um mit The Odyssey zu konkurrieren, sondern der 135-minütige, KI-generierte Film wird später im Sommer auf der Website von Fountain 0 gekauft oder ausgeliehen werden können.

In einem Interview (über Variety) sagte Koosha, er sei seit seiner Kindheit "besessen" von The Odyssey s Geschichte. "Eines der Dinge, die mich wirklich zu dieser Geschichte getrieben haben, war die Figur des Odysseus selbst und meine Sicht darauf – das Gefühl, das ich im Laufe der Jahre beim Lesen verschiedener Interpretationen und Übersetzungen hatte – und meine Sichtweise war etwas, das ich einfach erzählen wollte. Und kürzlich, als wir den ersten Film gemacht haben, wurde mir klar, dass dies die beste Zeit ist, angesichts der öffentlichen Diskussion, die es da draußen gibt."

Der Verweis auf den "öffentlichen Diskurs" ist fast sicher Koosha, der über die relativ kleine, aber laute Gegenreaktion auf Nolans Odyssee-Adaption spricht, in der Lupita Nyong'o Helena von Troja sowie ihre Schwester spielt und Elliot Page die Rolle des Achilles übernimmt. Trotz des "öffentlichen Diskurses" wird The Odyssey weiterhin ein rekordverdächtiger Eröffnungshit an den Kinokassen für Nolan erwartet, der laut Deadline sein bestes Nicht-Batman-Opening erzielt.

Also ein klarer Trick von Fountain 0, diesen Film kurz vor Nolans Kinodebüt zu enthüllen. Das Abbild des Regisseurs wird als Modell für Odysseus verwendet, und zwölf menschliche Abbildungen wurden verwendet, um andere Figuren mit KI zu modellieren. B-Klasse-Nachahmungen hatten früher echte Personen.