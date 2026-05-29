Eine Jugendbewegung wächst in Indien rasch gegen die Modi-Regierung

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Heutzutage bewegen sich Trends in einem schwindelerregenden Tempo. Jenseits der Mode, sogar über die Kunst hinaus, geschieht das jetzt auch in der Politik – fragen Sie nur Indiens Premierminister Narendra Modi, der sich einer merkwürdigen Oppositionsgruppe gegenübersieht.

Die Kakerlaken-Janta-Partei bezeichnet sich selbst als Gruppe, die für die Rechte junger Menschen im Land kämpft, um die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und die Stagnation der heutigen Gesellschaft herauszufordern. Die Bewegung ist äußerst kritisch gegenüber der indischen Regierung und ihre Popularität wächst über alle Maßstäbe hinaus: Über 23 Millionen Follower in den sozialen Medien in nur wenigen Tagen. Und der Premierminister beginnt, das zu bemerken.

Seine Gründung war eine Reaktion auf Modis eigene Verspottung junger Menschen, was zu Morddrohungen gegen seinen Gründer Abhijeet Dipke (30) und Verurteilungen durch Politiker der Regierungspartei führte. Natürlich diente dies als Brennstoff, um das Feuer des trendenden Zuges zu entfachen. Laut Reuters ist diese Gruppe in der Praxis schlecht organisiert, doch trotz des organisatorischen Chaos und ihrer begrenzten Präsenz außerhalb der sozialen Medien ist ihre bloße Existenz ein klares Zeichen von Unzufriedenheit auf den Straßen, die in jüngerer Zeit durch die durch den Krieg im Iran verursachten Treibstoffknappheit verschärft wurde.

Dipke lebt seit zwei Jahren außerhalb Indiens, in den Vereinigten Staaten, und hat zahlreiche Morddrohungen erhalten. Trotzdem hält er die Flamme der Anti-Korruption am Leben. Er schaffte es auch, den Instagram-Account der Bewegung wiederherzustellen, der gehackt worden war, doch die Kakerlaken-Janta-Partei bleibt auf X verboten. Dipke erklärte, dass seine Anhänger wollen, dass er über Memes hinausgeht, und dass er Wege prüfe, die Kampagne in eine glaubwürdige Bewegung zu verwandeln, aber es sei noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, ob sie eine politische Partei werden wird.