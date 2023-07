Eine interaktive Streaming-Serie für Borderlands ist in Arbeit

Im Rahmen seines diesjährigen Auftritts auf der San Diego Comic-Con hat Gearbox Entertainment angekündigt, dass es sich mit Genvid Entertainment (dem Entwickler des kommenden Silent Hill: Ascension) zusammentut, um ein Borderlands interaktive Streaming-Serie.

VGC, bekannt als Borderlands: EchoVision Live, berichtet, dass die Serie den Abenteuern von acht Touristen folgen wird, die sich in Gefahr befinden, nachdem sie während eines Adventure Safari, das in die Fußstapfen von Vault Hunters treten soll, auf Eden-6 gestrandet sind. Es wird an "Zuschauern aus der ganzen Welt" liegen, zu bestimmen, wie diese Charaktere überleben und ob sie zu potenziellen Vault Hunters heranwachsen können.

Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Fans einen dauerhaften Einfluss auf die Geschichte dieser Serie haben werden und dass kollektive Anstrengungen zu einem gemeinsamen Ergebnis führen werden.

Es gibt keine Erwähnung eines Zeitplans für dieses Projekt, aber dies ist nur eines von vielen Borderlands-Projekten, die derzeit in Arbeit sind, da wir jetzt wissen, dass der Borderlands-Film nächsten August Premiere haben wird und dass eine neue Borderlands-Sammlung dank eines Bewertungszettels in Arbeit zu sein scheint.