Eine Handvoll neuer Spider-Man: Beyond the Spider-Verse Bilder wurden geteilt

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Wir mussten schon lange auf Spider-Man: Beyond the Spider-Verse warten, das zunächst so aussah, als würde es kurz nach Across the Spider-Verse 2023 Premiere feiern, woraufhin dieses Projekt auseinanderfiel. Derzeit wird der Film nächstes Jahr am 18. Juni in den Kinos starten, was bedeutet, dass die Wartezeit zwischen dem zweiten und dritten Film etwas kürzer ist als zwischen dem ersten und zweiten Film.

Wir bringen das alles zur Sprache, denn während der Cinemacon hat Sony einige neue Bilder des kommenden Animationsfilms geteilt, die erneut die beeindruckende künstlerische Gestaltung und auch einige erzählerische Handlungsstränge andeuten.

Wir können erwarten, dass Miles und sein Vater sich versöhnen, während Spider-Punk scheinbar richtig cool ist. Es gibt sogar einen sehr farbenfrohen Kampf zwischen Miles und einem weiteren Spider-Person, aber wir müssen uns nichts über diese Bilder erzählen, da man sie einfach unten sehen kann.