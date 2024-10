Eine Gruppe von Moddern hat eine Erweiterung für New Vegas namens Fallout: Mexico erstellt

HQ

Fallout-Fans sehnen sich seit Jahren nach einem fünften titelgebenden Spiel, sogar nach einer Fortsetzung oder einem neuen Spiel von Obsidian, das in die Fußstapfen von New Vegas treten soll. Die aktuellen Pläne von Bethesda sehen jedoch zunächst Tamriel und The Elder Scrolls VI vor (obwohl der Erfolg der Fallout-TV-Serie auf Prime Video einige Dinge beschleunigt haben könnte).

Die aktuelle Szene liegt jedoch in den Händen der Game-Modding-Community. Wir hatten dieses Jahr bereits das gewaltige Fallout: London, das den Atlantik überquerte, um uns zu zeigen, wie die Bewohner der Alten Welt mit der nuklearen Postapokalypse umgegangen sind, und jetzt kehren wir nach Amerika zurück, um Fallout: Mexico zu sehen, ein Fan-Projekt, das den New Vegas-Code verwendet, um ein Mexiko im Fallout-Stil zu erkunden, das mit einem Trailer enthüllt wurde.

Das Projekt befindet sich in der Entwicklung, obwohl ein mögliches Veröffentlichungsfenster derzeit nicht bekannt ist.

