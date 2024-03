Eine große Spielefirma weiß nicht, warum sie Xbox weiterhin unterstützt

HQ

Wir wissen seit langem, dass Xbox das Hardware-Rennen gegen Sony PlayStation und Nintendo verloren hat (oder bereits verloren hat), aber anscheinend die Lücke mit Game Pass und den anderen intrinsischen Funktionen, die es auf der Xbox-Gerätefamilie unterstützt, schließt. Es scheint jedoch, dass Xbox in größeren Schwierigkeiten steckt, als wir vielleicht angenommen haben, zumindest wenn man sich die Erfahrung von Christopher Dring von GamesIndustry.biz auf der diesjährigen GDC ansieht.

In der GI Microcast enthüllte Dring einige schockierende Enthüllungen von ungenannten Entwicklern und ihre Meinung zu Xbox und wie die Marke abschneidet. Dring erklärte:

"Ich habe es von einem sehr prominenten Unternehmen gehört, und zwar von einem, das nicht so prominent ist, dass die Leistung von Xbox in Europa stagniert. Sie können unsere monatliche Berichterstattung über den Spielemarkt verfolgen und Sie können sehen, dass die Xbox-Verkäufe zurückgehen, und zwar das ganze letzte Jahr über und in diesem Jahr noch stärker.

"Der Satz eines großen Unternehmens, das letztes Jahr ein großes Spiel veröffentlicht hat, lautete: 'Ich weiß nicht, warum wir uns die Mühe machen, es zu unterstützen'. Wir haben gehört, dass Einzelhändler in Europa erwägen oder bereits ihre Xbox-Bestände in ihren Regalen reduziert haben, sei es Hardware oder Spiele oder solche Dinge. Und jetzt haben Sie Publisher oder Drittanbieter-Publisher am Laufen... "Wir stecken viel Arbeit in die Entwicklung einer S-Version oder einer Series-S-Version eines Spiels, obwohl der Markt für uns PC und PS5 ist, um ehrlich zu sein."

Dring erklärte weiter, dass er davon ausgeht, dass weitere Xbox-exklusive Spiele später für PlayStation erscheinen werden, wenn diese ersten Spiele gut funktionieren. Er merkte dann an, dass er glaubt, dass "Xbox als Hardwarehersteller in echten Schwierigkeiten steckt", da die Entwicklung eines Spiels für Xbox möglicherweise nicht die Zeit und die Ressourcen wert ist, die es erfordert, selbst wenn es die Tür zu Game Pass auf der Konsole und der Vielzahl anderer Funktionen, die die Konsolenplattform ermöglicht, öffnet.

Sehen Sie sich unten das Video an, in dem Dring diese Behauptungen aufstellt.