Eine große Sicherheitslücke bei PSN ermöglicht es Hackern, problemlos auf Konten zuzugreifen

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PlayStation-Nutzer seien vorsichtig, denn es gibt eine neue Hacking-Methode, die es Angreifern ermöglicht, Konten von Menschen mit sehr wenigen Informationen zu stehlen, wodurch die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen wird und Passwort-Zurücksetzungen nutzlos werden. Da dies die zwei besten Möglichkeiten sind, Ihr Konto zu sichern, sind PlayStation-Nutzer ratlos, da ihre Konten dank eines kürzlichen Exploits immer noch von Hackern gestohlen werden.

Wie zuerst vom Autor und Podcaster Colin Moriarty entdeckt, ermöglicht der Exploit Hackern, über eine Schlupfloch im Sony-Support an wichtige Kontoinformationen zu gelangen und Zugang zu einem Konto zu erhalten. Alles, was die Hacker brauchen, ist deine PlayStation Network ID und eine kaufbezogene Detailinformation, die die Ziffern einer im PlayStation Store verwendeten Karte oder eine Transaktionsnummer sein können. Über Sony-Support können Hacker verlangen, dass die mit dem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse zurückgesetzt und 2FA deaktiviert wird, was effektiv alle Barrieren beseitigt, die ein Nutzer setzen kann.

Moriarty wurde vor diesem bevorstehenden Angriff gewarnt und konnte immer noch sehr wenig dagegen tun. Dank Verbindungen zu PlayStation PR und einigen Sony-Studios bekam er seinen Account zurück. Allerdings sind nicht alle, die gehackt wurden, so gut vernetzt, und es ist möglich, dass Menschen auf verschiedenen Sony-Systemen bald ihre Konten verlieren.