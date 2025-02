Eine Gorn-Fortsetzung wurde angekündigt, die 2025 auf VR-Plattformen erscheinen soll

Virtual Reality hat sich nie wirklich so durchgesetzt, wie viele von der Technologie angenommen haben, als sie anfing, Wellen zu schlagen. Das soll nicht heißen, dass es keine großartigen VR-Spiele gibt, denn Batman: Arkham Shadow, das zeitlose Beatsaber, Superhot VR, Half-Life: Alyx, Moss, Pistol Whip und unzählige andere bilden seine Reihen. Ein weiteres Beispiel ist das urkomische Gorn, ein Actionspiel, das Gladiatoren mit Slapstick-Humor kombiniert, und wenn Ihnen das Original gefallen hat, haben wir eine gute Nachricht zu teilen, eine Fortsetzung wurde gerade angekündigt.

Dieses Spiel, das als Gorn 2 bekannt ist, erscheint später in diesem Jahr für Meta Quest, SteamVR und PS VR2 Systeme, und obwohl es von einem anderen Studio entwickelt wird, nämlich Cortopia Studios, hat der ursprüngliche Schöpfer Free Lives mit diesem Team zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass sich alles richtig anfühlt.

Was die Art und Weise betrifft, wie Gorn 2 auf seinem Vorgänger aufbauen wird, so wurde uns gesagt, dass es noch mehr Waffen (insgesamt 35) bieten wird, fünf Boss-Champions zum Besiegen bietet, mehr Arenen, Feinde, Fallen, Power-Ups bietet, während es immer noch urkomisch und albern ist. Es wird sogar ein Endless Mode und ein Custom Mode für Leute bieten, die einfach nur töten und weiter töten und so lange töten wollen, bis sie nicht mehr töten können (oder wahrscheinlicher, bis der Akku ihres VR-Headsets leer ist...).

Da all dies geplant ist, werfen Sie einen Blick auf den Gorn 2 Ankündigungstrailer unten.