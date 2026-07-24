Eine "geheime" Avatar-TV-Serie ist in Produktion

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Die Schöpfer von Avatar: Der Herr der Elemente haben enthüllt, dass sie eine geheime TV-Serie in Produktion haben. Nach einer langen Pause mit sehr wenig Avatar – es sei denn, wir sprechen von James Camerons unabhängigen Pandora-Reisen oder der Netflix-Live-Action-Serie – scheint dieses Jahr die große Rückkehr der IP zu markieren.

Wir haben nicht nur den Avatar Aang: The Last Airbender -Film, der dieses Wochenende offiziell erscheint, sondern auch Avatar: Seven Havens, der uns im Oktober auf die Reise des nächsten Avatars nach Korra mitnimmt. Im Gespräch mit GamesRadar haben Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko bestätigt, dass auch andere Projekte in Arbeit sind, auf die wir uns freuen können.

"Es gibt noch Entwicklung, nur TV-Serien in Produktion, aber momentan keine Spielfilme", sagte DiMartino. Konietzko fügte hinzu: "Wir haben noch ein anderes geheimes Projekt in Produktion, aber ja, es ist auf der Serienseite. Um das klarzustellen: Wir sind Serien-Leute, also ist das für uns in Ordnung. Funktionen sind für uns neu."

Da die Serie ein Geheimnis ist, haben wir keine weiteren Informationen über ihr Setting, die Charaktere oder ihre Rolle in die gesamte Avatar-Zeitlinie erhalten. Da Seven Havens sich mit der Zukunft beschäftigt, könnten wir uns jedoch vorstellen, dass dieses andere Projekt uns in die Vergangenheit zurückführen könnte. Vielleicht ist es eine Serie, die die Zeitlinien zwischen Legend of Korra und Seven Havens überbrückt, oder eine Fortsetzung von Aangs Abenteuern. Nur die Zeit wird es zeigen.