Eine "ganz andere" Herangehensweise an den Joker wird für die zweite Staffel von Batman: Caped Crusader versprochen

Als Batman: Caped Crusader im Sommer 2024 erschien, bot es eine einzigartige Herangehensweise an die Dark Knight, indem es das Geschehen in den 1940er Jahren ansiedelte und sich in der ersten Staffel auf The Penguin konzentrierte, eine weibliche Version des Gangsterbosses. Es liegt auf der Hand, dass diese überarbeiteten Versionen auch in Zukunft fortgesetzt werden, wenn die zweite Staffel der Zeichentrickserie erscheint.

Wir wissen noch nicht, wann Batman: Caped Crusader zu Prime Video zurückkehren wird, aber vor kurzem veröffentlichte The Direct einen Bericht nach einem Gespräch mit Showrunner James Tucker, in dem sie ein wenig mehr darüber erfuhren, wie die Clown Prince of Crime in der Serie zu sehen sein werden.

Tucker erklärt, dass der Joker eine "ganz andere" Version der Figur sein wird als die Variante von Mark Hamill und Jack Nicholson, wenn auch eine, die Comic-Leser wahrscheinlich wiedererkennen und mit der sie sich mehr identifizieren werden.

"Ich denke, es wird eine neue Version des Jokers für Leute sein, die nur von... Wenn Joker mit Mark Hamill und Jack Nicholson beginnt, wird diese Version des Jokers für sie ganz anders aussehen. Aber für Leute, die schon lange, lange, lange, lange Zeit Comics lesen, wird es das nicht sein. Ich denke, einige Leute werden es erkennen und sagen: 'Oh, ich sehe, was sie tun.' Und andere Leute werden sagen: 'Wow, das ist anders.' Aber ich glaube, es ist alles Joker."

Tucker schloss mit der Feststellung, dass die Serie "den letzten Schliff" erfahre, bevor sie schließlich "irgendwann im Jahr 2026" zurückkehren wolle.