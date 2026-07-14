Eine furchterregende Donatello-Maske aus Teenage Mutant Ninja Turtles III kostet verrückt viel Geld

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Die Teenage Mutant Ninja Turtles werden weiterhin universell geliebt und leben in Comics, Filmen und Videospielen weiter. Aber wie bei allem anderen sind es die ältesten und seltensten Stücke, die Sammler wollen, besonders aus den Filmen.

Der unbestrittene schlechteste der drei Originalfilme ist Teenage Mutant Ninja Turtles III von 1993, aber selbst dieser ist natürlich für Sammler interessant. Deshalb gab es so viel Aufsehen, als Planet Hollywood über Propstore eine Auktion ausschaltete (danke, Comicbook.com) mit Überresten eines alten Donatello-Kostüms, das zum Verkauf stand.

Wir sagen "Überreste", weil sie genau das sind, und die Maske der bo-schwingenden Ninja-Schildkröte Donatello (in der Beschreibung als Michelangelo bezeichnet – unverzeihlich!) sieht eher aus wie etwas direkt aus einem Horrorfilm.

Der Wert wurde auf zwischen 400 und 800 Dollar geschätzt, aber der Endpreis lag bei etwas über 5.000 Dollar, was beweist, dass selbst Schrott für Schildkrötenliebhaber von Interesse ist. Hier können Sie sich alles ansehen, was enthalten war, und Sie können auf dem Bild unten sehen, wie die Latexmaske heute aussieht... In der Tat Albträume.