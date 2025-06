Eine Fortsetzung von The Social Network ist auf dem Weg

In einer ziemlich überraschenden Wendung der Ereignisse wurde enthüllt, dass eine Fortsetzung von The Social Network in Arbeit ist. Das gefeierte und preisgekrönte Drama, das die Entstehung von Facebook durch Mark Zuckerberg und Co. dokumentierte, wird eine Fortsetzung erhalten, die aus der Feder der Person stammt, die das Original mitgeschrieben hat.

Laut Deadline ist Aaron Sorkin dieses Mal als Autor, aber auch als Regisseur an dem Projekt beteiligt, und obwohl der Film als The Social Network Part II bezeichnet wird, wurden noch keine Besetzungsinformationen genannt, was bedeutet, dass es unklar ist, ob Jesse Eisenberg seine Rolle als Zuckerberg wieder aufnehmen wird.

Die Handlung ist ebenfalls unter Verschluss, aber es gibt Erwähnungen, dass Sorkin sich von den Unruhen im Kapitol der Vereinigten Staaten im Januar 2020 inspirieren ließ, und geht sogar so weit zu sagen, dass Facebook eine Rolle bei diesem Ereignis gespielt hat, etwas, das sich anscheinend auf die Auswirkungen der sozialen Medien auf Teenager, Jugendliche und Gewalt auf der ganzen Welt erstrecken wird.

Es gibt noch kein Produktionsdatum, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass der Film in absehbarer Zeit erscheinen wird.