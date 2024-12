Eine Fortsetzung von Okami wurde angekündigt

Ein höchst ungewöhnlicher Anblick, den keiner von uns in der Redaktion vorhergesehen hatte: Bei der heutigen Gala der The Game Awards gab es einen fast mit Tränen in den Augen (!) Geoff Keighley präsentiert nicht weniger als eine Fortsetzung des 18 Jahre alten Cartoon-Abenteuers Okami mit dem Wolfsgott Amaterasu in der Hauptrolle.

Ein Live-Orchester begleitete einen unverwechselbaren Amaterasu, der aus einer dunklen Waldlichtung auf eine weite Wiese rannte, und einige von uns in der Redaktion bekamen ein fast aggressives Lächeln von Ohr zu Ohr. Zuerst dachten wir, es könnte ein Remake des ersten Abenteuers werden, aber das erwies sich bald als schwer zu verwechseln, da die Fortsetzung bisher nur "Okami Sequel " heißt.

Mehr wissen wir leider nicht, und das Veröffentlichungsdatum wird wahrscheinlich noch etwas in der Zukunft liegen. Aber wir wissen, dass es kommen wird, und das ist mehr als genug für den Moment. Schauen Sie sich den Trailer unten an.