Eine Fortsetzung von Jennifer's Body ist in Arbeit, wobei der ursprüngliche Drehbuchautor "gerade daran arbeitet"

Es ist 15 Jahre her, dass Jennifer's Body erschienen ist, und wie immer, da wir uns jetzt in der gruseligsten Zeit des Kalenderjahres befinden, ist der Film zu einem wiederauflebenden Interesse unter den Fans geworden.

Zu diesem Zweck ist die Regisseurin des Originalfilms, Karyn Kusama, im Rahmen einer Fragerunde am Academy Museum of Motion Pictures, über die Deadline berichtet hat, aufgetreten, um über die lang erwartete Fortsetzung zu sprechen.

"Ich weiß, dass [Autorin Diablo Cody] gerade daran arbeitet, und ich bin sehr gespannt zu hören, was dabei herauskommt. Ich kenne einige der Grundzüge des Filmes, also werde ich nichts verraten, aber es klingt lustig und verrückt wie der erste Film. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass Diablo etwas absolut Unglaubliches damit machen wird."

Also ja, eine Jennifer's Body Fortsetzung ist in Entwicklung, wobei Cody wieder das Drehbuch schreibt, und das alles für 20th Century Studios. Es gibt keine Ahnung, wann dies Realität wird oder wann etwas Bedeutendes angekündigt wird, aber das ist trotzdem eine gute Nachricht für die Fans des Films.