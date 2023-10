Eine Fortsetzung von It Follows wurde enthüllt

HQ

It Follows aus dem Jahr 2014 ist einer der größten Kult-Horror-Hits des letzten Jahrzehnts. Der Film folgt einem Mädchen, dem die schlimmste Geschlechtskrankheit verabreicht wird, die man sich vorstellen kann, in Form einer paranormalen Kreatur, die die Gestalt eines jeden annehmen kann, aber immer versucht, sie zu finden, und erzeugt durchweg ein großes Gefühl des Unbehagens.

Die Fortsetzung wird von Neon produziert (laut Variety) und soll 2024 mit den Dreharbeiten beginnen. Der Regisseur des ersten Films, David Robert Mitchell, und Hauptdarstellerin Maika Monroe werden beide zurückkehren.

Der Titel des Films lautet Berichten zufolge They Follow, was vielleicht darauf hindeutet, dass wir dieses Mal mehr Kreaturen sehen werden. Hast du den ersten It Follows gesehen und freust du dich auf die Fortsetzung?