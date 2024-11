Eine Fortsetzung von Godzilla Minus One wurde angekündigt

HQ

Die knuddeligste, überdimensionale Eidechse der Welt erhebt sich wieder aus der Tiefe. Star-Regisseur Takashi Yamazaki hat angekündigt, dass Godzilla Minus One eine Fortsetzung bekommen wird, wobei das Studio ihm gerade grünes Licht gegeben hat, mit der Arbeit zu beginnen. Yamazaki wird sich erneut um die Regie, das Drehbuch und sogar die Beaufsichtigung der Spezialeffekte kümmern. Leider ist das alles, was wir im Moment wissen. Aber basierend auf dem, was der Regisseur zuvor angedeutet hat, ist es sehr gut möglich, dass Godzilla in einer epischen Schlacht gegen einen anderen Kaiju antreten muss.

"Wenn ich beim nächsten Godzilla-Film Regie führen würde, würde ich gerne eine Fortsetzung zu diesem machen. Es gab jetzt zwei eigenständige Godzilla-Filme hintereinander, also muss der nächste Film vielleicht ein böses Monster zeigen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mit menschlichem Drama einen ernsthafteren Ton von Kaiju gegen Kaiju erreicht hat; Diese Herausforderung möchte ich gerne erkunden."

Es klingt spannend und wir sind natürlich gespannt darauf, mehr über diesen neuen Godzilla-Film zu sehen und zu hören. Was erhoffst du dir vom nächsten Film mit der übergroßen Eidechse?