Eine Fortsetzung von Garfield Kart wurde in Australien bewertet

HQ

Es scheint, dass der wahre König des Rennsports gekommen ist, um seine Krone zurückzuerobern. Ein neues Garfield Kart könnte in Arbeit sein, da eine neue Bewertung auf der Klassifizierungstafel der australischen Regierung erschienen ist, was darauf hindeutet, dass eine Ankündigung bald erfolgen könnte.

Die Bewertung des Spiels wurde zuerst von Gematsu entdeckt und der Titel lautet Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Das Spiel wurde mit G für den allgemeinen Konsum bewertet und stammt vom Entwickler Eden Games und dem Publisher Microids.

Die Plattformen sind im Moment noch unbekannt, und während eine Bewertung, die erscheint, ein mögliches Zeichen für eine relativ baldige Ankündigung ist, ist die unglückliche Wahrheit, dass bei Garfield Kart nichts garantiert ist. Aber da es fast sechs Jahre her ist, dass Garfield Kart: Furious Racing veröffentlicht wurde, gibt es viele andere Lasagne-Liebhaber, die von einer Fortsetzung begeistert wären.