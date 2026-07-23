Eine Fortsetzung von Days of Thunder ist offiziell in Arbeit, mit Tom Cruise als Hauptdarsteller

Tom Cruise zieht seine Rennjacke wieder an, denn eine Fortsetzung des Sportfilms von 1990 Days of Thunder ist in Arbeit. Der Film hat bereits ein Drehbuch, geschrieben von Call of Duty- und Without Remorse-Autor Will Staples, und er sucht nach Jonathan Levine als Regisseur.

Laut The Hollywood Reporter hat Tom Cruise bereits unterschrieben, um in dem Film mitzuspielen, der seine nächste Produktion sein soll und die Dreharbeiten bereits Anfang 2027 beginnen könnten, wenn alles nach Plan läuft. Levine befindet sich noch in Verhandlungen mit Paramount, wird aber bald ein gefragter Regisseur werden, wenn man Testvorführungen seines neuesten Spielfilms Mr. Irrelevant glauben darf.

Im Originalfilm arbeitete der verstorbene großartige Tony Scott nach Top Gun mit Cruise zusammen. Cruise spielte Cole Trickle, einen Rennfahrer, der nach einem Unfall ins Krankenhaus zurückkehren muss. Im Originalfilm spielten außerdem Michael Rooker, Nicole Kidman, Don Simpson und John C. Reilly unter anderen. Es ist unbekannt, ob einer der Schauspieler, die sich für die Fortsetzung zurückgewinnen könnten, zurückkehren wird.