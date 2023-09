Eine Fortsetzung von Brightburn ist noch in Arbeit

Für diejenigen unter euch, die James Gunns Genre-Mischung aus Horror und Superhelden genossen haben, freuen wir uns, ankündigen zu können, dass die seit langem gemunkelte Fortsetzung von Brightburn noch in Arbeit ist. Das Projekt, das seit etwas mehr als drei Jahren in der Schwebe ist, wird als eines derjenigen aufgeführt, die unter der neu gegründeten H3 Entertainment, einer Tochtergesellschaft von The H Collective, die hinter dem ersten Film stand, produziert werden.

Ob einer der Schöpfer von Brightburn für die Fortsetzung zurückkehren wird, ist noch unklar, und es wird kein Veröffentlichungsdatum erwähnt. Der Regisseur des Films hat sich jedoch zuvor zu der Möglichkeit einer Fortsetzung geäußert und Folgendes gesagt:

"Wenn wir das Brightburn-Universum in anderen Teilen und auf andere Weise erweitern würden, würden wir es wahrscheinlich auf genau die gleiche Weise tun ... in völliger Geheimhaltung und dann irgendwann einen Cinematic-Trailer zu veröffentlichen, der einem beibringt, was diese neue Richtung sein könnte."

Wer weiß also, wo das endet, und wir hoffen aufrichtig, dass sie die Gewalt und den Horror des ersten Films nicht auslassen - und diesen Weg weitergehen.

Was hältst du von Brightburn und was würdest du gerne in einer möglichen Fortsetzung sehen?