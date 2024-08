Eine Fortsetzung von Astro Bot hat möglicherweise bereits grünes Licht erhalten

HQ

Astro Bot, das am 6. September dieses Jahres veröffentlicht wird, ist die Fortsetzung von Astro's Playroom aus dem Jahr 2020, dem Breakout-Hit, der ursprünglich als wenig mehr als ein haptisches Schaufenster für den glänzenden neuen DualSense -Controller des PlayStation 5 gedacht war.

Da die Veröffentlichung so kurz bevorsteht, hat die Community nach allem gesucht, was sie in die Finger bekommen kann, einschließlich der Trophäen für den 3D-Plattformer. In der neu enthüllten Trophäenliste steht auf der Platin-Trophäe angeblich "Wir sehen uns im nächsten Abenteuer von Astro!"

Es wäre nicht das erste Mal, dass Team Asobi auf diese Weise eine Fortsetzung enthüllt haben, da die identische Trophäe in Astro's Playroom den gleichen Text enthielt, und schauen Sie, wo wir jetzt sind.

Natürlich ist es kein konkreter Beweis, und in der turbulenten Welt der Videospiele kann sich in kurzer Zeit viel ändern, aber es könnte für die Fans sehr gut aussehen, mit der Möglichkeit, dass ein weiterer Titel als Tech-Showcase auf einer PlayStation 6-Konsole vorinstalliert sein könnte.

Auf jeden Fall, wenn Astro Bot gut abschneidet, könnten wir eine sehr glänzende Zukunft für den kleinen Roboter sehen, der Schulter an Schulter mit Titanen wie Kratos und Aloy steht, die in seinem neuesten Auftritt zu sehen sind (danke, GameRant).