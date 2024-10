"Eine fehlerfreie Veröffentlichung ist unmöglich", so der Bethesda-Entwickler

HQ

Während viele Spiele in den letzten Jahren als fehlerhaft kritisiert wurden, hat Bethesda seit vielen, vielen Jahren einen gewissen Ruf für seine Veröffentlichungen. Skyrim-Riesen lassen dich immer noch in die Stratosphäre aufsteigen, Fallout-Charaktere können in wenigen Augenblicken zu Monstrositäten werden und sogar Starfield hat den typischen Bethesda-Buggy-Charme.

Laut Skyrim-Lead-Designer und Starfield -Systemdesigner Bruce Nesmith ist dies einfach eine Tatsache des Lebens eines Spieleentwicklers. Im Gespräch mit VideoGamer sagte Nesmith, dass dies eine Wahrheit ist, mit der sich die Branche schon vor langer Zeit abgefunden hat.

"Wenn ein Entwickler ein Spiel veröffentlicht, weiß er, dass all die Dinge, die daran kaputt gehen, keine Geheimnisse sind", sagte er. "Eine fehlerfreie Veröffentlichung zu haben, ist unmöglich. Es gibt kein Spiel auf dem Markt, das frei von Fehlern ist."

Nesmith fährt fort, dass es unmöglich ist, dass Spiele heutzutage so groß sind, dass sie vollständig sauber sind. Bugs werden auftauchen, aber Nesmith glaubt, dass es früher ein Gefühl der Vergebung gab, das bei den Spielern schnell verschwunden ist.

"Ich bin die erste Person, die sagt, dass Bethesda Games einen höheren Grad an Feinschliff haben könnte", sagte er. "Die Spieler erwarten, dass das Spiel fehlerfrei ist, dass es keine Fehler hat. Das ist ihre Erwartung. Man muss es nicht mögen, aber es ist da."

