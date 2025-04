Eine Fechterin geht viral, nachdem sie gekniet und sich geweigert hat, einen Transgender-Gegner zu fechten

HQ

Ein weiterer Vorfall hat die mediale Aufmerksamkeit auf die Debatte um die Teilnahme von Transfrauen am Frauensport neu entfacht. Es geschah bei einem Fechtturnier an der University of Maryland, als die Fechterin Stephanie Turner kniete und sich weigerte, gegen ihre Rivalin Redmond Sullivan, eine Transfrau, zu fechten. Sie erhielt eine schwarze Karte und wurde vom Turnier disqualifiziert, gemäß den Regeln des Internationalen Fechtverbandes, die besagen, dass ein Fechter unter keinen Umständen den Kampf gegen einen zum Turnier zugelassenen Fechter verweigern darf.

Obwohl die NCAA, der höhere Dachverband für den US-College-Sport, Transgender-Frauen nach Trumps Dekret vom Frauensport ausgeschlossen hatte, war dieses Turnier nicht von der Schule sanktioniert und folgte den Regeln von USA Fencing, was bedeutete, dass Sullivan teilnahmeberechtigt war.

"Als ich auf die Knie ging, schaute ich den Schiedsrichter an und sagte: 'Es tut mir leid, ich kann das nicht machen. Ich bin eine Frau, und das ist ein Mann, und das ist ein Frauenturnier. Und ich werde diese Person nicht einfangen", erklärte Turner gegenüber Fox News.

Turner erklärte später in der New York Post, dass sie von ihren christlichen Werten inspiriert wurde und dass sie sich dafür entschieden hat, weil es ein Modell für friedlichen Protest ist, das sehr sichtbar ist. Sie erklärte, dass sie höflich zu Redmond sei und sagte, dass sie "viel Liebe und Respekt für dich habe, aber ich werde dich nicht einfechten", bezog sich aber auf Sullivan als männlich.

Sie hofft, dass ihr Protest "die Sportverbände dazu bringen kann, zu erkennen, dass es mehr Menschen gibt, die gegen diese Politik sind, als ihnen vielleicht bewusst ist"

Der US-Fechtverband USA Fencing sagte in einer Erklärung, dass Hassreden oder gezielter Hass jeglicher Art nicht akzeptabel seien und gelobt, jeden in diesem Sport willkommen zu heißen. Sie stellten auch klar, dass Turners Disqualifikation nur für dieses Turnier gilt und nicht mit ihrer persönlichen Aussage zusammenhängt, sondern nur mit ihrer Weigerung zu fechten.

Dieser Vorfall ereignete sich einige Monate, nachdem Donald Trump Transfrauen vom Frauensport ausgeschlossen hatte, und nur eine Woche, nachdem World Athletics obligatorische Tests zur Überprüfung des Geschlechts in weiblichen Kategorien angekündigt hatte.