Eine Explosion in einer Raketentreibstofffabrik in Südkorea hat fünf Todesopfer und zwei Verletzte gefordert

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Eine Explosion in einer Hanwha Aerospace-Treibstoffverarbeitungsanlage in Daejeon, Südkorea, hat fünf Menschen getötet und zwei weitere schwer verletzt. Die Ursache der massiven Explosion und des anschließenden Brandes im Werk ist weiterhin unbekannt, obwohl laut einem Hanwha-Beamten bei einer Unternehmensbesprechung (über Reuters) die Explosion offenbar stattgefunden hat, während Wasser zur Reinigung von Sprengstoff von den Werkzeugen zur Herstellung von Raketentreibstoff verwendet wurde.

Aufgrund der Art der Unternehmensaktivitäten, die die Herstellung von Raketentreibstoff beinhalten, werden Brandbekämpfungsmaßnahmen und die Suche nach weiteren potenziellen Opfern erschwert, da die Standortpläne durch das National Security Act geschützt sind, da Hanwha Aerospace ein Subunternehmer des Verteidigungs- und Luftfahrtministeriums ist.

Der Präsident des Landes, Lee Jae Myung, forderte die Mobilisierung aller verfügbaren Ressourcen zur Reaktion auf den Unfall und eine Untersuchung – eine Maßnahme, die der Direktor des Unternehmens, Son Jae-il, voll unterstützte und den Familien sein Beileid aussprach. Laut einem Beamten des Gesundheitsamts "haben die Behörden die Opfer noch nicht identifiziert, da ihre Körper schwer beschädigt wurden."