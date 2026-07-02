Eine "epische neue Version" von Les Misérables wird im Oktober in den Kinos Premiere feiern

Die Geschichte von Les Misérables ist recht vertraut, da die recht brutale französische Geschichte im Laufe der Jahre auf vielfältige Weise adaptiert und neu erzählt wurde, nicht zuletzt 2012, als der Film mit Hugh Jackman, Anne Hathaway und Russell Crowe in den Kinos kam.

Wir bringen Les Misérables zurück, weil StudioCanal bald seine eigene Version der ikonischen Geschichte präsentieren wird, wobei dies eine vollständig französische Produktion ist, die im Oktober in französischen Kinos Premiere feiert und danach international debütiert.

Es gilt als eine "epische neue Version" der Les Misérables-Geschichte und stammt von Regisseur Fred Cavayé, mit einer Besetzung aus Vincent Lindon, Tahar Rahim, Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Vassili Schneider, Megan Northam, Marie Colomb und Louis Peres.

Was die Handlungszusammenfassung betrifft, wird uns Folgendes mitgeteilt: "Nach 19 Jahren Gefängnis wegen des Diebstahls eines Brotlaibs tritt Jean Valjean als abgebrühter Mann hervor. Er sucht Erlösung, indem er sich als respektierter Würdenträger unter einer neuen Identität neu erfindet. Er verspricht Fantine, einer sterbenden Fabrikarbeiterin, ihre Tochter Cosette zu retten und zu schützen, die von der hinterhältigen Familie Thénardier ausgebeutet und misshandelt wird. Während Valjean Cosette als seine eigene großzieht, wird er unerbittlich von Inspektor Javert verfolgt. Mitten in der sozialen Unruhe, die Frankreich erschüttert, verflochten sich die Schicksale von Valjean, Cosette, ihrem Geliebten Marius und Javert in einem turbulenten, revolutionären Paris. Durch Kämpfe, Opfer und ein tiefes Verlangen nach Gerechtigkeit strebt Valjean danach, seinen Weg der Erlösung zu vollenden und Cosette eine Zukunft voller Liebe und Freiheit zu bieten."

Les Misérables feiert am 14. Oktober Premiere und unten sieht man den Teaser-Trailer.