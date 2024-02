Eine entzückende Version von Rainbow Six: Siege ist auf Mobilgeräten erschienen

Ubisoft ist vielleicht der größte Publisher, der Netflix' Vorstoß in den Spielesektor ernst nimmt. Die beiden haben nicht nur an einer Vielzahl von Film- und Fernsehprojekten zusammengearbeitet, sondern auch an einer Reihe von Spielen, auf die über den Unterhaltungs-Abonnementdienst zugegriffen werden kann. Das neueste, das im Rahmen dieser Zusammenarbeit debütiert, ist eine entzückende Version von Rainbow Six: Siege.

Während sich Rainbow Six Mobile noch in der Entwicklung befindet und hoffentlich irgendwann vollständig veröffentlicht wird, ist Rainbow Six SMOL in seiner Gesamtheit erschienen, wobei es sich um einen isometrischen Top-Down-Roguelite-Shooter handelt , der als "winzige, lustige, skurrile Version des Rainbow Six-Universums" fungiert.

Auf die Frage, was von den Spielern im Spiel erwartet wird, fügt Ubisoft hinzu: "Die Spieler steuern einen Regenbogen-Rekruten, der einen Trupp von Operatoren auf verschiedenen Missionen anführt, um Bomben zu entschärfen, Geiseln zu befreien und Bösewichte zu vernichten." Um diese Mission abzuschließen, hat jeder der spielbaren Operator seine eigenen Waffen, passiven Boni und Fähigkeiten, und du musst ein Team zusammenstellen, das der jeweiligen Mission entspricht.

Derzeit gibt es fünf Spielmodi im Spiel sowie 10 Fraktionen von Feinden, und Ubisoft gibt an, dass die gesamte Welt in diesem Spiel zerstörbar ist, und geht sogar so weit zu behaupten, dass "die Zerstörbarkeit von Rainbow Six Siege auf 11 erhöht wurde".

Während Sie Rainbow Six SMOL jetzt auf iOS und Android als Teil Ihres Netflix-Abonnements ausprobieren können, können Sie sich auch den Enthüllungstrailer für das Spiel unten ansehen.