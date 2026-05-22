Eine echte Version von James Bonds Uhr kann man bei 007 First Light kaufen

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IO Interactive hat ihre Recherchen durchgeführt, um ihre Version des jungen James Bond für 007 First Light zu entwickeln, einschließlich der Verpflichtung von Lana Del Ray, um ein offizielles Eröffnungslied aufzunehmen, und der Zusammenarbeit mit einer breiten Liste etablierter Partner, die als Schlüsselfiguren im James-Bond-Franchise bekannt sind.

In diesem Zusammenhang verwendet Bond im Spiel Omega-Uhren, darunter ein spezielles Editionsmodell, das speziell für 007 selbst angefertigt wurde. Und das wirklich Spannende ist, dass diese Uhr auch eine echte Uhr ist – ein Accessoire, das man für den völlig vernünftigen Preis von 7.900 £ kaufen und persönlich tragen kann.

Die Uhr ist eine Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light Edition, die 44 m groß ist und einen Korpus aus Edelstahl besitzt. Es besitzt einen polierten schwarzen Keramikring mit einer weißen Emaille-Taucher-Skala, dazu lasergravierte Wellen und einen Sonnenuhrring auf 3 Uhr, der in PVD-Bronzegold lackiert ist. Das Armband ist ein NATO-Gurt, inspiriert von 007 First Light und verwendet Elemente der Uhr, die Daniel Craig in seinem letzten Bond-Abenteuer No Time To Die trug.

Jede Uhr wird außerdem in einer speziellen Präsentationsbox geliefert, die nach dem Koffer gestaltet ist, der die Uhr im Spiel transportiert, und unten können Sie sehen, wie diese elegante Uhr aussieht.