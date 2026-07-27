Eine Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves Fortsetzung wurde geschrieben, wird aber vielleicht nie "das Licht der Welt erblicken"

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Es gibt ein paar Dinge, die wir aus Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves mitnehmen können, wenn wir auf den Film zurückblicken, der Anfang 2023 Premiere hatte. Zum einen schienen Fans und Kritiker ihre Zeit mit dem Film wirklich zu genießen, aber das waren nur die Leute, die den Film tatsächlich gesehen haben, nämlich eine kleine Anzahl von Fans, wenn man die eher schlechten Einspielergebnisse betrachtet. Ja, das zweite, was wir nehmen können, ist, dass der Film kein großer Erfolg an den Kinokassen war – ein Umstand, der wahrscheinlich der Hauptgrund für das Auszögern möglicher Fortsetzungen war.

Allerdings scheint es, als könnten wir, wenn das grüne Licht gegeben würde, ziemlich bald eine Fortsetzung bekommen, zumindest wenn man eine Stellungnahme von Autor und Regisseur Jonathan Goldstein betrachtet. Im Gespräch mit ScreenRant enthüllte er, dass ein Drehbuch für einen weiteren Film geschrieben wurde, er aber auch nicht erwartet, dass der Film aus finanziellen Gründen produziert wird.

"Wir haben tatsächlich eine Fortsetzung von Dungeons and Dragons geschrieben. Wir wurden beauftragt, es zu schreiben. Ich weiß nicht, ob es aus verschiedenen finanziellen Gründen das Licht der Welt erblicken wird. Es sind teure Filme, aber es würde großen Spaß machen, es zu machen. Wir lieben diesen Cast und denken, wir haben etwas geschrieben, das den Fans gefallen würde."

Angesichts dessen, wie gut Honor Among Thieves letztlich aufgenommen wurde, würde vielleicht eine Fortsetzung dank dieser Mundpropaganda besser abschneiden. Dennoch ist es ein teures Risiko für Paramount, das höchstwahrscheinlich nicht zustande kommt.

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