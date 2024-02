Eine Dungeons and Dragons Lego-Sammlung ist auf dem Weg

HQ

Lego hat angekündigt, dass es sein riesiges Portfolio an Kooperationen irgendwann in naher Zukunft erweitern wird, indem es endlich mit der Marke Wizards of the Coast Dungeons and Dragons zusammenkommt.

Eine Sammlung, die in die Lego Ideas -Reihe fallen soll, befindet sich in der Entwicklung, obwohl die genauen Details der Sammlung noch nicht enthüllt oder bestätigt wurden, da Lego und D&D ihre Karten bisher noch nicht in die Karten schauen lassen.

Es gibt einen kurzen Teaser für die Kollaboration, der auf X veröffentlicht wurde, aber abgesehen davon, dass ein Skelett und verschiedene Kleinigkeiten in einem gallertartigen Würfel gefangen sind, gibt er uns nicht wirklich einen Hinweis darauf, was die Kollaboration beinhalten wird.

Welche Sets möchtest du hier zum Leben erweckt sehen?