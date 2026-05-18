Eine doppelte Dosis Yoshi-Soundtracks wurde Nintendo Music hinzugefügt

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Nintendo erweitert weiterhin regelmäßig seinen Nintendo Music-Dienst und fügte kurz vor dem Wochenende zwei Spiele basierend auf jedermanns Lieblingsdinosaurier hinzu. Wir sprechen natürlich von Yoshi, und genauer gesagt von seinen selbstbetitelten Spielen für den Game Boy und NES, die ursprünglich 1991 veröffentlicht wurden.

Der Game-Boy-Soundtrack besteht aus 18 Titeln mit einer Gesamtlaufzeit von 25 Minuten, während die NES-Version 11 Titel über 15 Minuten enthält. Beide sind jetzt verfügbar, sodass du mit einem aktiven Switch Online-Abonnement sofort anfangen kannst, zuzuhören.