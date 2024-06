Eine doppelte Dosis SteamWorld und EAs neuester Fußball kommt zum Game Pass

HQ

Wie es Tradition ist, hat Microsoft zu Beginn und Mitte eines jeden Monats immer eine neue Reihe von Spielen, die in seinen Game Pass-Abonnementdienst aufgenommen werden. Und jetzt, wo wir Mitte Juni sind, haben sie einen neuen Stapel gezaubert und sagen: "Fügen Sie diese zu Ihren Sommerplänen hinzu", darunter zwei wirklich gute SteamWorld-Titel und EAs neuestes Fußballspiel, was angesichts der Europameisterschaft passend ist.

Darauf können Sie sich freuen und wann:



Weckt immer noch die Tiefe (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - Heute



My Time at Sandrock (Cloud, Konsole und PC) - 19. Juni



Keplerth (PC) - 20. Juni



EA Sports FC 24 (Cloud, Konsole und PC) EA Play – 25. Juni



SteamWorld Dig (Cloud und Konsole) - 26. Juni



SteamWorld Dig 2 (Konsole und PC) - 26. Juni



Robin Hood - Sherwood Builders (Cloud, PC und Xbox Series S/X) - 27. Juni



Wie üblich erhalten Sie auch andere Vergünstigungen und Boni, über die Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können (einschließlich zusätzlicher Inhalte für Monster Hunter Now).

Leider werden im Juni auch fünf Titel aus dem Game Pass entfernt. Wenn Sie eines dieser Spiele spielen möchten, sollten Sie dies vor dem 30. Juni tun. Bis dahin gibt es jedoch bis zu 20 % Rabatt auf sie mit Ihrem Game Pass-Abonnement, wenn Sie eines oder mehrere behalten möchten: