Eine direkte Fortsetzung von The Thing könnte in Arbeit sein

Die Originalversion von The Thing aus dem Jahr 1982 ist einer der kultigsten Horrorfilme aller Zeiten. Einer Gruppe von Forschern in der Antarktis folgen, die auf ein außerirdisches Wesen stoßen, das die Gestalt eines Menschen annehmen kann.

Jetzt, so John Carpenter, könnte eine direkte Fortsetzung auf dem Weg sein. In einer Fragerunde, über die Creepy Catalogue berichtete, wurde Carpenter gefragt, ob Childs, gespielt von Keith David, am Ende des Films tatsächlich The Thing war. Als er nach einer Antwort gefragt wurde, sagte Carpenter nicht mit Sicherheit, obwohl er uns etwas Interessanteres gab.

"Ich bin zur Verschwiegenheit verpflichtet worden, okay, denn es kann sein, ich weiß nicht, ob es ein Ding 2 geben wird", sagte er.

Es gab 2011 ein Prequel zu The Thing, aber es war eine Kassenbombe, die bestenfalls gemischte Kritiken von Kritikern erhielt. Es wäre immer noch interessant zu sehen, wie The Thing auf unsere Bildschirme zurückkehrt, aber es müsste richtig gemacht werden, um nicht ein weiterer Flop zu werden. Andererseits hatte das Original erst nach seinem Kinostart einen wirklichen Erfolg, so dass immer die Chance besteht, dass wir einen weiteren Kultklassiker erleben könnten.