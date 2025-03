Eine direkte Fortsetzung von Cloverfield ist noch im Gange

Cloverfield von 2008 war nicht nur ein Einblick in das Beste aus Found-Footage-Filmen und Monsterfilmen, sondern brachte auch ein Universum hervor, das die Leute faszinierte. Es hat Spin-offs wie 10 Cloverfield Land und The Cloverfield Paradox hervorgebracht, aber wir haben noch keine direkte Fortsetzung gesehen.

Doch einer kommt. Das sagt Regisseur Babak Anvari, der für diese Fortsetzung die Zügel des Franchise von Matt Reeves übernimmt. Im Gespräch mit CountdownCityGeeks auf der SXSW wurde Anvari kürzlich gefragt, was er uns über den Film erzählen kann und ob er ihn ein wenig anteasern könnte.

"So traurig, dass ich es nicht kann, weil jeder in diesem Team sehr geheimnisvoll ist, was ich verstehe", sagte er. "Aber was auch immer passiert, wisse, dass du hoffentlich etwas Erstaunliches bekommen wirst."

Der Film wurde erstmals im Jahr 2022 enthüllt, zusammen mit der Nachricht, dass Anvari Regie führen wird. Hoffentlich hören wir bald mehr darüber und kehren in die zerstörte Welt von Cloverfield zurück.