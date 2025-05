Eine der Serien von Apple TV+ wurde für eine fünfte Staffel aufgenommen

Apple hat in letzter Zeit viele Neuigkeiten und Informationen in Bezug auf seine Streaming-Plattform Apple TV+ geteilt. Eine dieser Entwicklungen beinhaltet, dass der Streamer beschlossen hat, eine seiner am längsten laufenden Shows aufzunehmen und zu verlängern, da die Comedy-Serie Trying grünes Licht für eine fünfte Staffel erhalten hat.

Als Apple TV+ zum ersten Mal startete, war Trying eine der frühesten Shows, die auf der Plattform debütierte, und hat sich seitdem auf vier Staffeln im Fernsehen ausgeweitet. Die letzte Reihe von Episoden feierte letztes Jahr Premiere und endete im Juli, und seitdem warten wir darauf, zu hören, ob sie zurückkommen wird. Die gute Nachricht für Trying -Fans ist, dass es so sein wird.

Die fünfte Staffel ist auf dem Weg und wird sowohl Rafe Spall als auch Esther Smith in ihren Hauptrollen als Eltern von zwei Adoptivkindern sehen, die sich im Leben in London zurechtfinden. Es ist unklar, wann Staffel 5 gedreht und dann uraufgeführt wird oder wie die Handlung aussehen wird.