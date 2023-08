Eine der Schlüsselszenen im neuen Mission Impossible wurde in Tom Cruises Garage gedreht

HQ

Nachdrehs und Filmteams, die zurückgehen und Dinge wiederholen, nachdem der erste Schnitt mit Fokusgruppen getestet wurde, sind nichts Neues, es passiert in allen großen Filmproduktionen - die ganze Zeit. Es kommt jedoch viel seltener vor, dass Sie ohne eine funktionierende Schlüsselszene dastehen und alles in der Garage des Hauptdarstellers neu drehen müssen. Doch genau das passierte, als Regisseur Christopher McQuarrie die letzten und wichtigsten Teile des aktuellen Action-Thrillers Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One zusammenstellte, wie er dem Magazin Empire verriet.

Christopher McQuarrie:

"Die Fokusgruppen und die Testvorführungen haben die Marie-Geschichte einfach nicht verstanden. Und mir wurde klar, dass wir einfach um die Hälfte zu clever waren, wir haben es einfach nicht ausgelegt ... Diese gesamte Missionsbesprechungsszene entstand im Laufe einer Woche und wurde an einem Tag gedreht. Bis auf die Inserts, die wir in Toms Garage in Florida gedreht haben, weil da ein Element fehlte. Zuerst sind wir gerannt, um die Inserts zu fotografieren, und alles, was man fotografieren will, sieht einfach aus. Es war der längste Tag im Film, es war der letzte Tag im Film. Als ich die Szene zusammenstellte, wurde mir klar, dass ich den Schlüssel hatte, ich hatte Isla, ich hatte die Kopfgeldjäger, und wir hatten damit zu kämpfen, was diese Rückblenden auf Marie bedeuteten ...

Ich war im Schneideraum. Ich schnitt das Marie-Filmmaterial ein und sagte: 'Vor 30 Jahren hast du die Wahl gehabt.' Ich habe es einfach ausgelegt. Hören Sie auf, das Publikum zu bitten, es herauszufinden, und sagen Sie ihnen einfach, dass sie es wissen wollen. Ich rief Tom an und sagte nur: 'Wir haben es vermasselt. Es fehlt ein sehr wichtiges Foto." Ich sagte: 'Wir brauchen ein Fahndungsfoto.' Es reicht nicht aus, es abstrakt zu sagen. Wir brauchen dieses Bild. Das löste aus - sobald ich ein Foto geschossen hatte, konnte ich sie genauso gut alle noch einmal aufnehmen. Also brachten wir einen Schreibtisch und etwas Bodenbelag und diese Tasche und ein paar Fotos und eine Waffe mit, alle grundlegenden Requisiten, und gingen zu Toms Garage in Florida. Wir hatten eine Splittertruppe, die alles neu gedreht hat."



Quelle!