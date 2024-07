Eine der kultigsten Filmszenen aller Zeiten wird in ein Lego-Set verwandelt

Eine der kultigsten und bekanntesten Filmszenen aller Zeiten wird in ein Lego-Set verwandelt. Steven Speilbergs berühmter Jaws wird für ein Sammlerset gemauert, das den berühmten Moment darstellt, in dem der wilde Hai das Boot mit den Darstellern angreift, was Robert Shaws Quint dazu veranlasst, das berühmte "Du wirst ein größeres Boot brauchen... " -Linie.

Das Set muss noch offiziell enthüllt werden, aber wir können es uns trotzdem gut ansehen, dank einiger durchgesickerter Bilder, über die The Daily berichtetJaws . Das Set wird etwa 23 Zoll lang und 14 Zoll hoch sein und nicht nur ein Modell von Bruce, dem Hai, enthalten, sondern auch eine Reihe von Minifiguren (Chief Brody, Quint und Matt Hooper), die die Aufgabe haben, das riesige Meerestier zu besiegen.

Es wird gemunkelt, dass das Set für 159,99 US-Dollar im Einzelhandel erhältlich ist und am 1. August veröffentlicht wird, aber Lego hat diese Informationen noch nicht offiziell bestätigt.

Werbung: