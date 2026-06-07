Eine Demo von Spellsided ist jetzt auf dem PC verfügbar

Während der PC Gaming Show war der Entwickler Mass Transfer vor Ort, um ein kurzes Update zu seinem kommenden strategischen Spellcrafting-RPG-Puzzlespiel Spellsided zu geben.

Während wir noch auf Neuigkeiten zu den festen Launch-Plänen für das Projekt warten, hat der neueste Blick auf das Spiel, abgesehen von Spellsideds Debüt auf dem PC irgendwann im Jahr 2027, bestätigt, dass Spellsided nun eine Demo für Fans auf Steam anbietet.

Diese Demo gibt einen frühen Eindruck von der Voxel-Fantasy-Welt und der Stop-Motion-Animationskunst sowie den Kampfmechaniken, bei denen Spieler die sechs Seiten des magischen Würfel-Protagonisten nutzen, um alle möglichen einzigartigen Zauber zu wirken.

Schau dir heute die Demo an und vergiss nicht, dir unten auch den neuen Trailer zu Spellsided anzusehen.