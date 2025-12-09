Eine Demo für Mirage: Miracle Quest ist jetzt verfügbar

Der Wholesome Snack Showcase hatte einige Goodies, die sie den Fans bezüglich Schatten-Drops mitteilen wollten, und in dieser Hinsicht haben wir noch mehr Neuigkeiten zu teilen.

Der Entwickler Toe Bean Club ist aufgetaucht und hat bekannt gegeben, dass das kommende RPG-Abenteuer Mirage: Miracle Quest, das irgendwann auf PC und vielleicht sogar auf Konsolen erscheinen wird, nun eine eigene Demo hat, die man herunterladen und selbst erleben kann, indem man zu Steam strömt.

Ja, du kannst einsteigen und einen frühen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen, um zu entscheiden, ob es auf deine Wunschliste gesetzt werden soll. Was die Demo angeht, so wird uns gesagt, dass sie das Eröffnungskapitel des Spiels enthält, in dem wir als freiberuflicher Exorzist arbeiten und einige erste Prüfungen in der schönen handbemalten Welt überwinden müssen.

Wirst du Mirage: Miracle Quest auschecken?