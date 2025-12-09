Eine Demo für Arcane Eats ist gerade während der Wholesome Snack Showcase erschienen

Im Rahmen der Wholesome Snack Showcase, die viele vielversprechende Indie-Videospiele hervorhebt, wurde gerade enthüllt, dass der Entwickler Wonderbelly Games ' Arcane Eats jetzt eine eigene Demo hat, die man ab diesem Moment spielen kann.

Vor dem vollständigen Start des Roguelike-Deckbuilders im Jahr 2026 können Sie nun einen kleinen Einblick in das Spiel werfen, um die kulinarische Handwerkskunst und die Herausforderung zu erleben, ein erfahrener Koch in einer Fantasiewelt zu sein, die versucht, ein Menü zu kreieren, das allen möglichen einzigartigen Kunden gerecht wird.

Besuchen Sie jetzt Steam, um diese Demo herunterzuladen, und für mehr von Arcane Eats vergessen Sie nicht, unsere spezielle und vielversprechende Vorschau von der Gamescom 2025 zu lesen.