Eine Conan the Barbarian Zeichentrickserie wird nach Prime Video

Es scheint, als hätte Prime Video alle Voraussetzungen für eine kommende animierte Serie gelegt, die ein sicherer Erfolg wird. Während seines Auftritts beim Annecy Film Festival enthüllte der Streamer, dass er derzeit an einer Animationsserie basierend auf Conan dem Barbaren arbeitet, und um sicherzustellen, dass das Projekt bestmöglich umgesetzt wird, wurde Cartoon Network Studios als Firma für die Animation engagiert, während Genndy Tartakovsky als Showrunner tätig ist.

Wenn du Tartakovsky nicht kennst, besteht eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass er bisher einen großen Einfluss auf deine Kindheit oder dein Leben hatte. Der russisch-amerikanische Animator gilt oft als Schöpfer von Dexter's Laboratory, Samurai Jack, Star Wars: The Clone Wars und anderen Cartoon Network-Erfolgen, während er auch die ersten drei Hotel-Transsilvanien-Filme inszenierte und auch den vierten schrieb. Es versteht sich von selbst, dass er sich mit Animation auskennt.

Was Conan betrifft, so heißt die Serie Conan der Barbar: Königin der Schwarzen Küste, und was die erzählte Geschichte betrifft, wird uns gesagt: "Nachdem sie die Liebe in der Piratenkönigin Bêlit gefunden hat, trotzt ein kampferprobter Conan Göttern, dem Schicksal und sogar dem Tod, um sie vor einer dunklen Zauberei zu retten, die alles zu zerstören droht."

Wir haben noch keine Pläne oder Informationen zum Premierentermin, aber unten könnt ihr das erste Poster der Show sehen.