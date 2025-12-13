Eine Botschaft von König Karl über die Krebsbehandlung und die Bedeutung einer frühzeitigen Diagnose

HQ

König Karl III. sagte, seine Krebsbehandlung werde im neuen Jahr nach früher Diagnose und wirksamer Behandlung reduziert. In einer am Freitag ausgestrahlten aufgezeichneten Nachricht sagte der 77-jährige Monarch, dass die frühe Erkennung ihm ermöglicht habe, ein erfülltes und aktives Leben weiterzuführen.

Charles nutzte die Botschaft, um das Krebsscreening zu fördern, und wies darauf hin, dass rund 9 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich mit Checks nicht auf dem neuesten Stand sind. Er hebt die Überlebensraten für früh erkannte Krebsarten hervor und sagt, dass verpasste Screenings verpasste Chancen bedeuten, Leben zu retten.

Buckingham Palace hat die Art des Krebses nicht bekannt gegeben, der im vergangenen Jahr während der Behandlung einer vergrößerten Prostata entdeckt wurde. Karl unterbrach öffentliche Verpflichtungen etwa zwei Monate, setzte aber seine Staatsaufgaben fort und kehrte im April zu öffentlichen Veranstaltungen zurück.

König Karl III.:

"Ich kann Ihnen die gute Nachricht mitteilen, dass dank früher Diagnose, wirksamer Intervention und Einhaltung der ärztlichen Anweisungen mein eigener Krebsbehandlungsplan im neuen Jahr verkürzt werden kann."

"Dieser Meilenstein ist sowohl ein persönlicher Segen als auch ein Zeugnis für die bemerkenswerten Fortschritte, die in den letzten Jahren in der Krebsversorgung erzielt wurden."

"Zu oft, so wird mir gesagt, meiden Menschen Screening, weil sie sich vorstellen, es könnte beängstigend, peinlich oder unangenehm sein. Wenn sie schließlich ihre Einladung annehmen, sind sie froh, dass sie teilgenommen haben."

"Die dunkelsten Momente der Krankheit können durch größtes Mitgefühl erleuchtet werden. Ich bete, dass jeder von uns als Teil unserer Vorsätze für das kommende Jahr versprechen kann, seinen Beitrag dazu zu leisten, Krebs frühzeitig zu bekämpfen."