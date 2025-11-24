Eine Blue Prince Fortsetzung könnte noch entstehen, auch wenn es keine direkte Fortsetzung sein wird

HQ

Blue Prince ist bereits eines der am meisten gefeierten Indie-Spiele des Jahres, steht aber nun vor einer laufenden Award-Saison, in der es einige Trophäen in verschiedenen Kategorien und Shows gewinnen könnte. Mit solch einem Aussehen auf das Spiel fragt man sich vielleicht, ob Blue Prince ein einmaliges Spiel ist oder ob es überhaupt eine Fortsetzung geben wird.

Im Gespräch mit Polygon bemerkte Schöpferin Tonda Ros, dass er eine Blue Prince -Fortsetzung noch nicht ausgeschlossen hat, auch wenn er bestätigt, dass es keine direkte Fortsetzung sein wird.

Er äußerte, dass "es keine direkte Fortsetzung zu Blue Prince geben wird. Es könnte ein Spiel geben, das in diesem Universum spielt, aber ich kann nicht einmal sagen, dass es wahrscheinlich im selben Genre sein wird." Dies, bevor er hinzufügte, dass er, wenn er eines machen würde, "genauso viele Risiken eingehen würde, wie Blue Prince eingegangen wäre."

Also gibt es Hoffnung... Worauf es offenbar keine Hoffnung gibt, ist eine breitere Lokalisierung des Spiels, da Ros anmerkt, dass es eine immense Aufgabe ist, die Jahre oder vielleicht sogar genauso lange dauern würde, wie er Blue Prince überhaupt gemacht hat. Ros sagte: "Es ist eine schwierige Entscheidung, Blue Prince von mehr Leuten entdecken zu lassen, aber potenziell selbst auszubrennen und/oder aufgeben zu müssen, ein ganz anderes Spiel zu machen", bevor sie es mit "ein zweites Spiel schaffen" gleichsetzte – oder mit anderen Worten, im Grunde Blue Prince 2 zu machen."

Möchten Sie eine Blue Prince Fortsetzung und wenn ja, möchten Sie, dass sie ein neues Genre und eine neue Geschichte erkundet?