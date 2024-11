Eine Banane, die an eine Wand geklebt ist, wird in New York City für 6,2 Millionen Dollar verkauft

HQ

Wenn Sie jemand sind, der sich über das Konzept der minimalistischen modernen Kunst oder einfach nur über moderne Kunst im Allgemeinen ärgert, möchten Sie wahrscheinlich jetzt wegschauen. Maurizio Cattelans Werk, bei dem es sich um eine Banane handelt, die mit Klebeband an eine Wand geklebt ist, wurde gerade für 6,2 Millionen Dollar verkauft, viermal so viel wie bei Sotheby's in New York City geschätzt.

Das Stück mit dem Namen Comedian wurde bereits 2019 vorgestellt und löste viele Debatten über seine Bedeutung aus. Die ganze Zeit wurde nicht die gleiche Frucht an die Wand gelegt, und wenn das Stück reist, gibt es spezielle Anweisungen, wie die Banane ausgetauscht werden muss.

Justin Sun, ein chinesischer Kryptowährungsunternehmer, kaufte das Stück und sagt, dass er plant, die Banane als "Teil dieser einzigartigen künstlerischen Erfahrung" zu essen. Die Banane wurde bereits zweimal gegessen, und das Stück wurde auch schon verkauft, was die Frage aufwirft, wer diese verklebten Bananen immer wieder kauft.

