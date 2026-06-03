Eine Backrooms Filmfortsetzung ist offiziell in Arbeit

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Wenig überraschend gibt es nach der Übernahme der Kinokassen am vergangenen Wochenende Interesse an einer Backrooms Fortsetzung. Das neue Horror-IP hat mit seinem Filmdebüt eindeutig ein Publikum erobert und A24 über 110 Millionen Dollar bei einem Budget von 10 Millionen Dollar eingebracht.

Laut Deadline ist Regisseur Kane Parsons die treibende Kraft hinter einer möglichen Fortsetzung. Es gibt noch kein offizielles grünes Licht oder Veröffentlichungspläne. Wir wissen nicht, ob irgendeiner der Stars des Originalfilms möglicherweise zurückkehren würde, aber der 20-jährige aufstrebende Regisseur ist weiterhin sehr mit dem Franchise verbunden, so wie er es seit seiner Schulzeit seiner YouTube-Serie ist.

Im Moment sucht Parsons einen Drehbuchautoren-Kollaborateur, um an der Fortsetzung zu arbeiten. Der erste Film wurde von Will Soodik geschrieben, der derzeit nicht zurückkehren wird. Im Moment ist die Priorität für Backrooms, seinen Platz an den Kinokassen zu behaupten, wobei die neuen Herausforderer Scary Movie 6 und Masters of the Universe einsteigen, um ihn in der Rangliste nach unten zu ziehen.