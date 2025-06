Eine Attack on Titan Hub-Website wurde gestartet

HQ

Attack on Titan hat seinen Lauf als Anime beendet und zweifellos markiert dies für viele Fans auch das Ende ihrer Reise mit der IP. Aber es gibt viele andere, die mehr von Attack on Titan erwarten, und wenn das nach dir klingt, haben wir gute Nachrichten, denn ein informatives Online-Hub-Portal wurde gestartet.

Dies ist effektiv der Ort, den man für alle Dinge besuchen sollte, die Attack on Titan sind. Es dient als Ort, um nützliche und hilfreiche Informationen in Bezug auf den Manga und die Serie zu finden, sowie zusätzliche Updates zu allem, was die Zukunft bringt. Man kann dies auch als Ort nutzen, um Merchandise oder offizielle Bücher zu ergattern oder eine Reihe von Trailern und verschiedenen Videoclips zu sehen, die sich auf die Geschichte des geistigen Eigentums beziehen.

Natürlich solltest du, wenn du das verrückte Ende der Show immer noch nicht überwunden hast, unbedingt einen Blick auf dieses Online-Portal werfen.