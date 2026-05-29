Eine Achterbahnstörung lässt die Fahrgäste 30 Meter über dem Boden festsitzen

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Acht Schüler mussten am Donnerstag aus einer Achterbahn im Vergnügungspark Galveston Island Pleasure Pier in Texas gerettet werden. Dies geschah, nachdem die Iron Shark-Fahrt plötzlich zum Stillstand kam, sodass die jungen Passagiere etwa 30 Meter in der Luft mehrere Stunden gestrandet waren, bevor die Einsatzkräfte schließlich alle wieder auf den Boden bringen konnten.

Laut dem Feuerwehrleiter des Parks wurde der Alarm um 17:37 Uhr Ortszeit ausgelöst, und mehrere Videos und Fotos zeigen, wie diejenigen, die in der Bahn angeschnallt waren, auf einer steilen Steigung saßen, mit dem Rücken zum Boden gewandt. Die Rettungsaktion dauerte mehrere Stunden und wurde erst später am Abend abgeschlossen. Glücklicherweise wurden alle ohne ernsthafte Verletzungen evakuiert.

Der Vergnügungspark bestätigte, dass der Iron Shark eine technische Fehlfunktion hatte, obwohl seine Sicherheitssysteme zu diesem Zeitpunkt tatsächlich wie vorgesehen funktionierten. Sie erwähnten außerdem, dass die Fahrt einer gründlichen Inspektion und einem Testlauf unterzogen wird, bevor sie möglicherweise wieder für die Öffentlichkeit geöffnet wird.