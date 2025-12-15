Eine 92-jährige Frau wird die älteste Esports-Meisterin der Geschichte

HQ

Ein 92-jähriger Tekken 8 Spieler ist nach dem Gewinn des Winterturniers der Care Esports Association der älteste Esports-Champion der Geschichte geworden. Die Care Esports Association ist eine japanische Organisation, die wettbewerbsorientiertes Gaming einer älteren Generation näherbringt und Bewohnern von Pflegeheimen im Alter von 60 bis 90 Jahren durch Spiele wie Tekken 8 hilft, ihren Geist gesund zu halten.

Ein 95-jähriger Herausforderer war in diesem Turnier vertreten, doch Hisako Sakai gewann mit 92 Jahren den Hauptpreis. Wie ihr im Livestream unten sehen könnt (über Game Spark Japan), wird Sakais Form ihr vielleicht nicht so bald ein EVO-Turnier einbringen, aber sie schaffte es trotzdem, sich mit einem Rausch zum Sieg zu kämpfen.

Das Turnier hat eigene Kommentatoren, einen vollständigen Livestream, acht Konkurrenten, die gegeneinander kämpfen, und sogar einige Sponsoren, wie es scheint. Es bietet vielleicht nicht die Technik von erstklassigem Esports, aber es ist trotzdem erstklassige Unterhaltung und eine großartige Möglichkeit, eine neue Generation für das Gaming zu begeistern.