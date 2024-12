Eine 40 Jahre alte Konsole verkaufte sich im November besser als die Xbox Series und die PS5 Pro

HQ

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass wir über The Spectrum berichtet haben, den Relaunch der beliebten Spielekonsole ZX Spectrum, die eine der innovativsten Kreationen ihrer Zeit war. Die Rückkehr von The Spectrum bringt Spiele richtig ins Haus und ermöglicht es Ihnen sogar, Ihre eigenen zu erstellen. Die Rückkehr von The Spectrum war ein mit Spannung erwartetes Ereignis, wie die starken Verkaufszahlen zeigen.

In Spanien verkaufte es sich sogar besser als die Konsolen der Xbox Series (via TheGamer) und die PS5 Pro. Im November hat The Spectrum gezeigt, dass es immer noch die Leistung hat, mit den modernen Schwergewichten mitzuhalten, und obwohl es sich vielleicht nicht besser verkauft hat als die Basis-PS5 oder die Nintendo Switch, ist es immer noch sehr beeindruckend für eine Konsole, die sich vor 40 Jahren einen Namen gemacht hat.

Natürlich hat das moderne Spectrum all den Schnickschnack, den man von einer aktualisierten Maschine erwarten würde, aber es läuft immer noch hauptsächlich auf Nostalgie, etwas, das neuere Konsolen nicht nachbilden können.

Hast du dir einen ZX Spectrum gekauft?