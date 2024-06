Eine 300 Prequel-Serie wird von Warner Bros. entwickelt.

Eine 300 Prequel-Serie ist bei Warner Bros. in Arbeit. Der Film soll die Geschichte von Sparta vor den Ereignissen des Films von 2006 erzählen, aber die genauen Details der Handlung sind im Moment unbekannt.

Diese Nachricht stammt von Variety, die angibt, dass Zack Snyder derzeit in Gesprächen ist, um die Serie zu inszenieren, wobei Deborah Snyder auch als ausführende Produzentin hinzukommt. Der ursprüngliche Film300 erzählte die Legende vom Widerstand von König Leonidas gegen die einfallende persische Armee in der Schlacht bei den Thermopylen.

Der Film und die Graphic Novel, auf der er basiert, basieren zwar auf realen historischen Ereignissen, haben aber die Action auf 11 erhöht und viel Filmmagie hinzugefügt, um die Verteidigung des Passes noch epischer zu machen. Eine Fortsetzung namens 300: Rise of an Empire, die 2014 veröffentlicht wurde und es schaffte, einige gute Einnahmen an den Kinokassen zu erzielen, so dass es kein Wunder ist, dass Warner diese IP weiter ausbauen möchte.