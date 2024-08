Eine 28 Days Later-Trilogie ist auf dem Weg

HQ

In einer Rede vor einem Publikum beim Edinburgh International Film Festival 2024 sprachen RegisseurAlex Garland und Kollaborateur/Produzent Andrew Macdonald über ihre Pläne für eine 28 Days Later-Sequel-Trilogie.

Nach dem Erfolg von 28 Days Later und 28 Weeks Later verriet das Duo, dass ein neuer Film, 28 Years Later (der 2025 in die Kinos kommt), den Beginn einer British Sci-Fi-Trilogie markieren wird.

Macdonald sagte: "Wir machen hoffentlich drei weitere 28 Filme, wobei der erste 28 Years Later heißt, den Alex geschrieben hat, und Danny (Boyle) Regie geführt hat und die Dreharbeiten abgeschlossen hat.

"Dann fangen wir gerade erst mit dem zweiten Teil an. Und dann hoffen wir, dass es einen dritten Teil geben wird, und es wird eine Trilogie."

Macdonald bestätigte weiter, dass die Filme eine All-British -Besetzung haben und im Norden Englands spielen werden, mit Dreharbeiten in Northumberland und Yorkshire (danke, THR).